طفلة كندية في السابعة من عمرها ترفع 80 كيلوغراما.. فيديو

تمكنت الطفلة الكندية روري فان أولف البالغة من العمر سبع سنوات، من إبهار متابعيها على إنستغرام بعد رفعها وزن 80 كيلوغرامًا.

تعيش الطفلة الرياضية في مدينة أوتاوا، وتمارس رياضتي الجمباز ورفع الأثقال وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

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تنافست روري مؤخرًا في الولايات المتحدة في فئة وزن أقل من 30 كغ وفازت بالمسابقة ضد منافسين يبلغون من العمر 13 عامًا وما فوق، مما يجعلها أصغر فائزة على الإطلاق في هذه المسابقة.

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وتنشر روري عبر حسابها الشخصي على إنستغرام مقاطع فيديو لتدريباتها الخاصة. مما أدى بوقت قياسي إلى حصد 161 ألف متابع.

View this post on Instagram A post shared by Rory van Ulft (@roryvanulft)

وفقًا لروري، تعتبر رفع الأثقال هوايتها، ولكنها تفضل الجمباز، الذي تمارسه تسع ساعات في الأسبوع.

View this post on Instagram A post shared by Rory van Ulft (@roryvanulft)

وتضع الطفلة وشوما مؤقتة على ذراعيها، وأكدت أن هذه الوشوم تمدها بالطاقة والحماس للفوز بالمسابقات.