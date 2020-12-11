طفلة كندية في السابعة من عمرها ترفع 80 كيلوغراما.. فيديو

تعيش الطفلة الرياضية في مدينة أوتاوا، وتمارس رياضتي الجمباز ورفع الأثقال وفقًا لصحيفة ديلي ميل.
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تنافست روري مؤخرًا في الولايات المتحدة في فئة وزن أقل من 30 كغ وفازت بالمسابقة ضد منافسين يبلغون من العمر 13 عامًا وما فوق، مما يجعلها أصغر فائزة على الإطلاق في هذه المسابقة.
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وتنشر روري عبر حسابها الشخصي على إنستغرام مقاطع فيديو لتدريباتها الخاصة. مما أدى بوقت قياسي إلى حصد 161 ألف متابع.
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وفقًا لروري، تعتبر رفع الأثقال هوايتها، ولكنها تفضل الجمباز، الذي تمارسه تسع ساعات في الأسبوع.
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وتضع الطفلة وشوما مؤقتة على ذراعيها، وأكدت أن هذه الوشوم تمدها بالطاقة والحماس للفوز بالمسابقات.
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