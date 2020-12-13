"مثال الفكر المتخلف"... ساويرس يعلق على صورة ميدو والخطيب التي أثارت ضجة

علق رجل الأعمال المصري الملياردير، نجيب ساويرس، على صورة لاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، مع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، خلال رحلة بحرية بمدينة الغردقة، بالإضافة إلى تصريحات السيناريست مدحت العدل حول هذه الصورة.

وقال ساويرس، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "ده مثال الفكر المتخلف والتعصب الأعمى، دي رياضة مش معركة حربية، برافو ميدو".

ده مثال الفكر المتخلف و التعصب الأعمى .. دى رياضة مش معركةً حربية ... برافو ميدو ..... https://t.co/AOv7shFHTq — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 12, 2020

​وكان مدحت العدل، قال، في تصريحات تلفيزيونية، إن "توقيت صورة ميدو مع الخطيب بتستفز الجماهير، وتوقيته غير ذكي بالمرة"، مضيفًا أن "نشر صورة ميدو مع كابتن محمود الخطيب استفزاز لجمهور الزمالك وهذا أمر واضح".

وأثار نجم الزمالك السابق والإعلامي المصري أحمد حسام "ميدو"، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة تجمعه مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب. ونشر ميدو، عبر حسابه على "تويتر" صورة تجمعه مع الخطيب على يخت معلقاً: "في البحر مع بيبو".

وتباينت الآراء بشأن تلك الصورة، فقد اعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خطوة لنبذ التعصب، فيما اعتبر البعض الصورة بمثابة خيانة لجمهور الزمالك، خاصة أنه يمر بظروف صعبة في الوقت الحالي بعد حل مجلس إدارة النادي، بقرار من وزارة الشباب والرياضة.