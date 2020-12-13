اعتقال نجم منتخب هولندا على خلفية تورطه في عملية طعن

اعتقل لاعب كرة القدم الهولندي الدولي، ونجم نادي أياكس أمستردام، على خلفية ارتكابه عملية طعن خلال تجمع عائلي، في وقت سابق من هذا العام.

وقالت "دي تليغراف"، الشعبية اليومية، إن مهاجم أياكس، كوينسي بروميس، البالغ من العمر 28 عاما "يشتبه في ارتكابه اعتداء أدى إلى إصابة جسدية خطيرة"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن الحادث وقع في حفل عائلي في بلدة أبكود ذات المناظر الخلابة خارج في أواخر يوليو/ تموز، مضيفة أن "أحد الأقارب أصيب بجروح خطيرة وتعرض (من بين أشياء أخرى) لإصابات خطيرة في الركبة".

ويعتقد أن بروميس دخل في شجار بعد مشادة مع الأقارب وتدخل أفراد الأسرة الآخرون على الفور، لكن أحد الأقارب وجه له اتهامات قبل شهر.

فيما قال المتحدث باسم شرطة أمستردام ييلمر غيردس لوكالة "فرانس برس" إن "رجلا يبلغ من العمر 28 عاما اعتقل" لكنه امتنع عن اعطاء مزيد من التفاصيل، مضيفا أن المشتبه به كان في الحجز.

وكان من المقرر أن يمثل بروميس أمام قاض في وقت لاحق، الأحد، لكن تقارير إخبارية ذكرت أنه من المرجح أن يظل رهن الاحتجاز قبل مثوله مرة أخرى يوم الاثنين.

محامي بروميس قال إن موكله نفى ضلوعه في حادث الطعن، وإنه لم يكن في مكان الحادث وقت الطعن، مضيفا: "اللاعب يتعاون بشكل كامل مع التحقيق".

وانضم بروميس المولود في أمستردام إلى أياكس، العام الماضي، قادما من إشبيلية في صفقة انتقال قيمتها 15 مليون يورو.

خاض بروميس 17 مباراة مع أياكس، هذا الموسم، سجّل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما سجل 7 أهداف في 47 مباراة مع المنتخب الهولندي بعد ظهوره الأول في 2014.