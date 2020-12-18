محمد رمضان يفاجئ جمهوره بـ"مصباح علاء الدين" الذي جعله نجما... فيديو

أعلن الفنان المصري محمد رمضان استعداده لطرح ألبوم غنائي جديد خلال الفترة المقبلة، وطرح مقطعا من إحدى أغنياته التي سماها "مصباح علاء الدين".

والأغنية التي يغنيها رمضان مع الفتى السوري محمد جنيد، من كلمات الشاعر أحمد المالكي الذي قال "حضّرنا لهذه الأغنية لمدة عام، وتم الانتهاء منها حالياً وسيتم طرحها خلال العام الجديد 2021".

وأضاف في تصريحات لموقع "النهار" اللبناني "على المستوى الشخصي، أحب هذه الأغنية جدا، وهي تتحدث عن الطموح ورحلة الكفاح، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، وتحصد نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا".

من جانب آخر، روّج رمضان لتعاون جديد بينه وبين الفنان العراقي سيف نبيل، من خلال دويتو غنائي مصري عراقي، يشهد التعاون الأول بينهما.

من جهته كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في مصر، موعد إصدار القرار الخاص بالممثل الموقوف عن العمل محمد رمضان.

وقال زكي إنه تم التحقيق، أمس، مع الفنان الموقوف عن التمثيل، الذي اتهم بالتطبيع خلال الفترة الماضية بعد وجوده في احتفالية خاصة بالجالية الإسرائيلية في الإمارات.

وأكد زكي في تصريح لموقع "المصري اليوم" أن "القرار سيصدر قريبا".

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل نقابة المهن التمثيلية، قوله إن رمضان، الذي أصدرت نقابة الصحفيين المصريين منع نشر اسمه في الصحف والمواقع الإخبارية المصرية، "خضع أمس للتحقيق داخل النقابة، وأن التحقيق انتهي أمس، ولكن سيصدر القرار بحقه خلال الأيام المقبلة، ولن يجرى تحقيق معه آخر".

وأثار محمد رمضان، أخيرا، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع "إنستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقاً بكلمة "الملك".