أولسان الكوري الجنوبي يتوج بطلا لدوري أبطال آسيا 2020... فيديو

توج نادي أولسان هيونداي الكوري الكوري بدوري أبطال آسيا لعام 2020 بعد تغلبه على نظيره الإيراني بيرسبوليس بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وافتتح نادي بيرسبوليس باب التهديف عن طريق لاعبه "مهدي قرا" في الدقيقة 45، بعد توغله بين دفاعات أولسان، ليسدد الكرة على يمين الحارس.

ولم يتأخر النادي الكوري الجنوبي في الرد، إذ استطاع ف يالدقيقة 46 من تعديل النتيجة عن طريق الاعب نيغراو، بعد إهداره لركلة جزاء، ليتابع الكرة بعد ارتدادها من الحارس ويسددها في المرمى.

وأضاف نيغراو الهدف الثاني لأولسان في الدقيقة 55 من ركلة جزاء ثانية تم احتسابها. وحصد أولسان اللقب الآسيوي للمرة الثانية في تاريخه، بعد تتويجه باللقب في 2012.