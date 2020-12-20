لمن أهدى المصري "بيغ رامي" لقب "مستر أولمبيا 2020"؟

علق لاعب كمال الأجسام المصري، رامي السبيعي، الملقب بـ"بيغ رامي" على فوزه بلقب بطولة "مستر أولمبيا 2020"، التي تعتبر أكبر وأشهر بطولات كمال الأجسام في العالم.

وأكد السبيعي عبر منشور له على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، أنه يهدي اللقب إلى محبيه.

وقال: "هذا اللقب ليس لي، هذا اللقب لكم أنتم أحبائي".

وتابع: "شكرا لكم جميعا من القلب على كل هذا الدعم، الحمد لله دائما وأبدا".

وأضاف "بيغ رامي": "ربنا لم يضع تعبنا الحمد لله، مبروك للعرب، ألف مبروك لمصر، ألف مبروك لأهلي وكل أحبابي".

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وحصل بيغ رامي، بحسب ما نشره موقع "فتنس فولت" المعني برياضة كمال الأجسام على جائزة المركز الأول، والتي تبلغ 400 ألف دولار أمريكي، رغم الصعوبات التي واجهت مشاركته في بطولة مستر أولمبيا المقامة على مسرح مركز "أورانج كاونتي" في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وتفوق البطل المصري لكمال الأجسام على براندون كاري الفائز بنفس اللقب العام الماضي 2019 والذي حل في المركز الثاني.

كما احتل فيل هيث، والذي فاز بسبعة ألقاب "مستر أولمبيا"، المركز الثالث.

وشاركت الصفحة الرسمية لبطولة مستر أوليمبيا 2020، عبر موقع إنستغرام، مجموعة صورة من العرض الأول المبدئي لأبطال كمال الأجسام المشاركين فى البطولة التي ينافس فيها بقوة اللاعب المصري رامي السبيعي "بيغ رامى"، بجوار كل من الأمريكي فيل هيث والإيراني هادى شوبان، والأمريكي براندن كورى، ووصفته بأنه بطل لا يهاب المستحيل، وتخطى كل الصعاب من أجل الوصول إلى تلك البطولة.