تقرير يكشف حجم ثروة محمد صلاح وقيمة تبرعاته للأعمال الخيرية في مصر

كشفت وسائل إعلام إنجليزية، عن ثروة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، وعن قيمة المبالغ التي تبرع بها لصالح الأعمال الخيرية في وطنه مصر.

وذكر موقع "GivemeSport" البريطاني، نقلا عن مجلة "فوربس" الأمريكية، أن إجمالي أرباح محمد صلاح من عقده مع ليفربول تصل إلى 23.1 مليون دولار، حيث يحتوي عقده على حوافز ترتبط بالأداء وتسجيل الأهداف، بجانب الراتب.

ويحتل المصري المركز 34 في قائمة الرياضيين الأعلى أجراً لعام 2020 ، متقدماً على أمثال بول بوجبا ، وجوردان سبيث، وزيون ويليامسون.

ولكن وفقا لقائمة "Celebrity 100"، فإن صافي أرباح صلاح وصلت إلى 35.1 مليون دولار (26.3 مليون جنيه إسترليني) في أبريل 2020.

كما أن محمد صلاح يتعامل مع العديد من الرعاة، من بينهم أديداس، ودي أتش إل، وبيبسي، وفودافون، ويكسب أيضا من الرعاة حوالي 12 مليون دولار.

وأشار الموقع إلى العمل الخيري لمحمد صلاح، الذي أسس مؤسسة خيرية في نجريج "قريته" والتي تهدف إلى مساعدة الأسر المحتاجة ماديًا من خلال منحهم دخلا شهريا.

وأوضح أنه في عام 2018، قام بتمويل بناء مستشفى ومدرسة في مصر، وتبرع بمبلغ 2.5 مليون جنية إسترليني للمعهد القومي للأورام في مصر.

وخلال هذا العام 2020، تبرع محمد صلاح بحوالي 405 ألف جنية إسترليني، والطعام واللحوم الطازجة لبعض المؤسسات في نجريج، لمواجهة وباء فيروس كورونا.

يذكر أن محمد صلاح قد انضم إلى ليفربول في صيف 2017 ولديه عقد مع النادي حتى 2023، ويحصل على راتب من الريدز 200 ألف جنيه إسترليني إسبوعيًا.

وفاز مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، بعدما توج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ومونديال الأندية العام الماضي.

كما استطاع أن يحصل على جائزة الهداف في موسمين متتاليين، وكان أفضل لاعب في الموسم الأول له مع الريدز، وثالث أفضل لاعب في العالم 2018، خلف الثنائي لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو.