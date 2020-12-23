مشهد "بطولي" لمدافع برشلونة المعار يبعده عن الملاعب 9 أشهر... فيديو

تعرض السنغالي موسى واغي، لاعب باوك سالونيكا اليوناني، لإصابة خطيرة أمام أريس سالونيكا، في الدوري اليوناني مؤخرا، ليغيب حتى نهاية الموسم.

وجاءت إصابة اللاعب القوية بكسر في الركبة، عقب تدخله البطولي في اللقاء، لمنع فريق أريس سالونيكا من تسجيل هدف محقق في الدقيقة 60.

وكان باوك سالونيكا متأخرا بهدف نظيف في الشوط الأول، قبل أن تأتي فرصة لمصلحة الخصم لتسجيل هدف ثان، غير أن اللاعب السنغالي أحبط ذلك وخاطر بنفسه من أجل إنقاذ مرماه.

وكانت الكرة في طريقها للمرمى، لولا التدخل البطولي لواغي لإنقاذ مرماه، الذي كلفه الاصطدام بالقائم بشكل عنيف بعد إبعاد الكرة.

Mauvaise nouvelle pour le PAOK (et le Barça) : en voulant sauver un ballon sur la ligne hier, Moussa Wagué, le latéral sénégalais, s'est gravement blessé au genou au niveau des croisés en heurtant le montant. Saison finie pour lui comme l'annonce son club aujourd'hui. pic.twitter.com/WT56qCXogz — Football Grec France (@footgrec) December 14, 2020

وأدى ذلك إلى خروج السنغالي على حمالة للعلاج، وأظهرت الفحوصات الطبية إصابته بكسر في الركبة اليمنى وقطع بالرباط الصليبي، ليخضع لجراحة ناجحة في برشلونة، سيغيب على أثرها 9 أشهر عن الملاعب، أي إن موسمه انتهى رسميا.

Moussa Wagué :



"Je voulais juste vous faire savoir que je vais bien et que je suis déjà sur le point de récupérer.



Merci beaucoup aux services médicaux du PAOK et du Barca, à mes coéquipiers et à tous les fans pour vos souhaits et votre soutien après ma blessure."❤️🇸🇳 pic.twitter.com/d87KbAbBq4 — 13football_com (@13footballC) December 21, 2020

يذكر بان اللاعب معار من برشلونة الإسباني حتى صيف عام 2021.