مشهد "بطولي" لمدافع برشلونة المعار يبعده عن الملاعب 9 أشهر... فيديو

Moussa Wagué :



"Je voulais juste vous faire savoir que je vais bien et que je suis déjà sur le point de récupérer.



Merci beaucoup aux services médicaux du PAOK et du Barca, à mes coéquipiers et à tous les fans pour vos souhaits et votre soutien après ma blessure."❤️🇸🇳 pic.twitter.com/d87KbAbBq4