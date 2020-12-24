باريس سان جيرمان يختار بوكيتينو لتدريب الفريق

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن نادي "باريس سان جيرمان" اختار المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينيو، لتدريب الفريق الأول.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان، توصل إلى اتفاق نهائي مع بوكيتينيو، مدرب توتنهام هوتسبر الإنجليزي السابق.

وسبق ولعب بوكيتينيو في صفوف باريس سان جيرمان، كمدافع في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وكان النادي الباريسي قد أعلن قبل قليل إقالته المدرب الألماني توماس توخيل من تدريب الفريق الأول.

ودخل الألماني توخيل، في أزمة مع ناديه والإعلام الفرنسي في الساعات الماضية بعد تصريحاته مع "SPORT1" عن صعوبة التدريب في النادي، التي تراجع عنها وقال إنه تم ترجمتها بشكل غير صحيح، بحسب ما نقل موقع "غول".

وأوضح أنه تم تحريف كلماته بخصوص حزنه في النادي الفرنسي وصعوبة العمل في أجواء "سياسية"، وأنه كان يشعر بأنه مثل السياسي وليس المدرب في باريس، وأكد أن الترجمة خاطئة وأنه كان يمزح.

ويقود توخيل النادي الباريسي منذ 2018، وقاده لاكتساح بطولة الدوري المحلي وإلى نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، بالإضافة لعدة ألقاب محلية أخرى.