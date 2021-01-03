أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي "3-1"... فيديو

حقق فريق مانشستر سيتي انتصارا مستحق على منافسه تشيلسي، اليوم الأحد، في ملعب "ستامفورد بريدج".

وسجل مانشستر سيتي 3 أهداف مقابل هدف واحد لفريق تشيلسي، لعزز تألقه في المربع الأخضر.

وجرت مباراة اليوم في إطار فعاليات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم 2020/2021، بحسب موقع "كورة" المتخصص بالرياضة.

ويمر فريق مانشستر سيتي، بأفضل حالاته، بحسب الموقع، بعد بداية غير مستقرة، حيث رتب الصفوف وعاد من جديد إلى الأداء المميز الذي يمتع جمهوره.

وتفوق الفريق في الجولة قبل الماضية على نيوكاسل بهدفين دون رد، مع تأجيل مباراة له من الجولة الماضية أمام إيفرتون بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وحقق الفريق منذ بداية الموسم 7 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين فقط، من أصل 14 مباراة خاضها، مع تأجيل مباراتين له.