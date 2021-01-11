"بريميرليغ" يدرس تأجيل مباراة توتنهام المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي توتنهام بنظيره أستون فيلا، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 18 في الـ "بريميرليغ"، بحسب موقع "يلا كورة" المصرية، الذي أشار إلى أن نادي أستون فيلا ينتظر قرار الرابطة الإنجليزية بشأن مصير مباراته مع توتنهام بسبب إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد، الذي أدى لإغلاق مركز التدريب الخاص بالنادي.

ولفت الموقع إلى أن إصابات كورونا داخل صفوف أستون فيلا اضطرته إلى خوض لقاء ليفربول بالدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، الجمعة الماضي، بلاعبي الفريق الثاني وتسبب ذلك في خسارته (4 - 1).