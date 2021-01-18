نجوم التنس يتدربون للبطولة في غرف الفندق بأساليب مبتكرة... فيديو

أُجبر عدد من نجوم التنس على ابتكار طرق مبتكرة للتدريب في ظروف العزل الذاتي قبل بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وعرض الرياضيون أنشطتهم المنزلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم إرسال 72 لاعبا إلى العزل الذاتي بعد الكشف عن اختبارات إيجابية عند بعض ركاب طائرة، متجهة إلى ملبورن، كانوا على متنها. وتم توزيع اللاعبين في غرف مفردة في فندق.

وقررت أرينا سابيلنكا إنشاء "تحدي العزل الذاتي" الخاص بها وبدأت التدرب بضرب كرة تنس على نافذة غرفتها بالفندق، بينما تدربت اللاعبة التونسية أنس جابر عن طريق ضرب الكرة على الوسائد على سريرها.

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في نفس الوقت، استخدم بابلو كويفاس سريره بطريقة مختلفة عن طريق وضع المرتبة على الحائط واستخدامها لممارسة الضربات الخلفية.

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وشجع النشطاء اللاعبين منتقدين الإجراءات التقييدية التي يجب أن يخضعوا لها قبل هذه الألعاب الكبيرة.

ومن المقرر أن يبدأ اللعب في ملبورن يوم الاثنين 8 فبراير/شباط، وتستمر البطولة حتى يوم الأحد 21 فبراير.