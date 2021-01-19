أهداف مباراة الاتحاد والعين في الدوري السعودي 2-1... فيديو

فاز فريق اتحاد جدة السعودي على نظيره فريق "العين"، اليوم الثلاثاء، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما في منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز ثنائية "الاتحاد" هارون كمارا ورومارينهو، بينما سجل هدف "العين" جيترسون، وذلك اللقاء الذي أقيم في استاد مدينة الملك سعود الرياضية.

وبتلك النتيجة، يحتل فريق اتحاد جدة المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان.

⚽️دوري كأس الأمير محمد بن سلمان:#الاتحاد_العين

- مبروك لجماهير العميد 💛🖤 pic.twitter.com/qOc9u6db9e — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 19, 2021

وتعد مباراة اليوم هي أول لقاء رسمي بين ناديي "الاتحاد" و"العين" في تاريخ مسابقة الدوري.

وكان كلا من فريقي "الاتحاد" و"العين" خسرا في الجولة الماضية، إذ أن الأخير هزم أمام فريق "الشباب" بثلاثية نظيفة أوقفت رصيده النقطي عند 10 نقاط في المركز الـ14 ما قبل الأخير، أما "الاتحاد" فسخر أمام فريق أبها، الذي فاز بهدف في الدقائق الأخيرة من اللقاء، ليبقي الاتحاد على رصيده السابق 21 نقطة في المركز الخامس.

وانطلقت، الخميس الماضي، منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بـ5 مباريات.