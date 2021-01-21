ريال مدريد يودع كأس ملك إسبانيا بعد الهزيمة 2-1 أمام فريق درجة ثالثة... فيديو

ومنح البرازيلي إيدر ميليتاو التقدم لريال مدريد بعد تمريرة عرضية من مواطنه مارسيلو في نهاية الشوط الأول لكن البديل خوسيه سولبيس أدرك التعادل لصاحب الأرض قبل عشر دقائق من النهاية ليلجأ الفريقان للوقت الإضافي، بحسب رويترز.
#RealMadrid - LOS MERENGUES PERDIERON CON UN EQUIPO DE TERCERA DIVISIÓN— Canal Área Chica (@AreaChicaOnline) January 20, 2021
EL Real Madrid cayó por 2-1 contra el #Alcoyano, de la Segunda B de España (tercera división) y quedó eliminado de la Copa del Rey. 😓Está es una de las peores derrotas de su historia¿Fin del ciclo se Zidane? pic.twitter.com/5Fop5fNngt
وطُرد رامون لوبيز لاعب ألكويانو في الدقيقة 110 بعد حصوله على الإنذار الثاني وبعد ذلك بخمس دقائق خطف خوانان الفوز لصاحب الأرض من مدى قريب.
#20Ene | Real Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey luego de perder 2-1 contra el Alcoyano, equipo de segunda B.pic.twitter.com/1A9xqW8q23— El Diario (@eldiario) January 20, 2021
VAMOS DEPORTIVOO, VAMOS CAMPEOOON #Alcoyano #RealMadrid 2-1 pic.twitter.com/gpNPeAKVuD— Culé Alcoyano (@CuleAlcoyano) January 20, 2021
وأدخل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد تسعة تغييرات على تشكيلته التي خسرت 2-1 أمام أتليتيك بيلباو في قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية ورغم ذلك كان هناك خمسة لاعبين سبق أن نالوا لقب دوري أبطال أوروبا في مواجهة ألكويانو.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)