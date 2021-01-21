أول تحرك من الزمالك المصري بعد تخفيف عقوبة حارس الأهلي محمد الشناوي

كشف نادي الزمالك المصري عن صدور بيان رسمي، اليوم الخميس، تعليقا على قرار اتحاد الكرة بتخفيف عقوبة حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، ومحمود وادي مهاجم بيراميدز.

وقال عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك المصري، في تصريحات على قناة "أون تايم سبورت"، إن "إدارة الزمالك لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث من اتحاد الكرة ومجاملة الأندية الأخرى"، مؤكدا أن "هناك 18 ناديا يمثلون الدوري ولا بد من التعامل بعدل وشفافية وتطبيق اللوائح كاملة على كل الأندية".

وأكد عصام سالم أن "إدارة الزمالك قررت إغلاق ملف الصفقات الشتوية وعدم التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية نظرا لاقتناع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق بالقائمة الموجودة وعدم وجود نية لضم عناصر أخرى خلال الفترة الحالية".

وكان اتحاد الكرة المصري قد اتخذ قرارا ضد محمد الشناوي بالإيقاف 4 مباريات مع تغريمه ماليًا بقيمة 20 ألف جنيه بسبب سلوكه غير الرياضي تجاه محمد سلامة الحكم الذي أدار مباراة الفريق الأحمر ضد البنك الأهلي التي جمعتهما بالجولة الثامنة من بطولة دوري we المصري وانتهت بالتعادل السلبي، وتراجع اتحاد الكرة في قراره مساء أمس الأربعاء، وقرر تخفيف عقوبة الشناوي بالإيقاف مباراة واحدة فقط بجانب تغليظ العقوبة المالية إلى 50 ألف جنيه.