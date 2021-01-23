إعلام: ليفربول سيكشف عن مفاجأة صادمة لصلاح

كشف موقع "يورو سبورت" أن نادي ليفربول يعطي أولوية لتمديد عقد الهولندي فيرجيل فان دايك، قبل تمديد عقد مهاجمه المصري محمد صلاح.

وذكر الموقع أن الأولوية المباشرة حاليا للنادي هي عقد صفقة جديدة مع فان ديك، وهو ما يشير إلى أنهم يرون أن الهولندي طرف أكثر أهمية في الفريق من صلاح.

وتوقع الموقع أن تفوق صفقة فان دايك الجديدة العقد الحالي لصلاح، الذي يكسب حوالي 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع وهو أعلى دخل في النادي.

وغاب فان دايك عن معظم مباريات هذا الموسم جراء تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي خلال ديربي الميرسيسايد ضد إيفرتون في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

في المقابل خاض اللاعب المصري صلاح موسما رائعا حتى الآن، ليصبح هداف الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا رغم عدم التسجيل في آخر 4 مباريات.

لكن تقارير أخيرة ربطت النجم المصري بالانتقال إلى ريال مدريد في المستقبل القريب، مع اعتراف صلاح نفسه بأنه سيكون منفتحا على الرحيل.

ورأى البعض أن تصريحات صلاح هي تكتيك منه في محاولة لإبرام عقد جديد براتب أعلى في آنفيلد، حيث من المقرر أن ينتهي عقده الحالي في عام 2023.