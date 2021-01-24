"هذه هي القصة"... كلوب يحسم الجدل حول مستقبل محمد صلاح

تحدث الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، مجددا عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، وذلك قبل المباراة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء اليوم الأحد.

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو"، "نعم صلاح سيشارك بنسبة كبيرة بشكل أساسي، ولا أعتقد أن ذلك سر كبير"، نافيا بذلك التلميحات بأن مستقبل النجم المصري غير المؤكد قد يكون مصدر إلهاء.

وعن التكهنات المستمرة بشأن مستقبل محمد صلاح الذي يتبقى على عقده عامين بعد نهاية الموسم الجاري، أكد كلوب "لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على أداء الفريق، هذا شيء طبيعي في عالم كرة القدم".

وأوضح المدرب الألماني بقوله: "نحن لا نخرج ونتحدث عن أشياء نعتقد أنها مهمة، هذا أمر نادر جدا. لكننا نتلقى أسئلة ونجيب عليها ثم يبدو أننا قد بدأنا في الحديث عن الموضوع. هذه هي القصة".

وفي وقت سابق، أكد النجم المصري محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في صفوف ليفربول عن شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن وضع "الريدز" ليس رائعا في الوقت الحالي، ويحتاج الفريق للتركيز على كل مباراة.

وقال صلاح، عقب تسلم الجائزة، "شكرا جزيلا لكم... إنه شيء جميل، لكننا نحتاج فقط للفوز ببعض المباريات المقبلة"، مضيفا أن "الوضع ليس رائعا في الوقت الحالي، لكننا نحتاج فقط إلى التركيز على كل مباراة، وأن نظل متحدين ونحافظ على الاستمرارية".