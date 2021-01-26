ماكغريغور يظهر على حفارة بعد هزيمته أمام بوارييه

ظهر مصارع الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور وهو يقود حفارة صغيرة بعد هزيمته أمام الأمريكي داستن بوارييه يوم الأحد الماضي في أبو ظبي.

وشارك ماكغريغور مقطع فيديو وهو يقود حفارة الرمل مع ابنه على شاطئ عبر حسابه على موقع "إنستغرام" حيث يملك 39 مليون متابع.

وعلق ماكغريغور على الفيديو، "عدت للظهور على الموقع من جديد، هذا يحدث للأفضل منا، وسنقوم بإعادة البناء".

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ووعد ماكغريغور، البالغ 32 عامًا، العودة إلى حلبة النزال بعد خسارته أمام بوارييه، في أول مواجهة منذ 12 شهرًا.