نورمحمدوف يلتقي ويل سميث ويدعوه لزيارة داغستان.. صورة

ليس سراً أن ويل سميث، يحب دبي، وغالبًا ما يتم رصده ويتحدث عن تجربته في القفز بالمظلات ولعب الغولف في الإمارات العربية المتحدة في المقابلات.

ويبدو أنه عاد إلى المدينة، ولم يشارك الأب لثلاثة أطفال أي صور جديدة من دبي على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، لكن نجم UFC حبيب نورمحمدوف نشر صورة مع سميث على حساب Instagram.

وكتب نورمحمدوف، قائلا: "قابلت أسطورة هوليوود [ويل سميث]". "قال إنه يود أن يأتي إلى داغستان". نورمحمدوف من جمهورية داغستان في روسيا.

تم التقاط الصورة في ستاربكس في مجمع ند الشبا الرياضي، حيث كان نورمحمدوف يتدرب خلال الأشهر القليلة الماضية.

في وقت سابق تم توثيق سميث وهو يلعب الغولف في مونتجمري في دبي مع زوجته جادا بينكيت سميث. كما غامر في الصحراء الإماراتية مع عائلته، وقفز من الطائرات في سكاي دايف دبي، ووقف في دوراة المياه لبرج خليفة المرتفعة، وقدم عرضا في باراستي ورفع العلم خلال سباق جائزة أبو ظبي الكبرى، وهذا على سبيل المثال لا الحصر من مغامراته السياحية.