إعلام: مفاجأة أخرى بين برشلونة وميسي بعد "سر النصف مليار يورو"

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء، مفاجأة أخرى بين برشلونة الإسباني ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أيام من تسرب تفاصيل العقد الذي يربط الفريق الكتالوني بنجمه بمبلغ يزيد على نصف مليار يورو.

وذكرت إذاعة "كادينا كوبي"، أن "برشلونة يعاني دينا يبلغ 1.173 مليار يورو، منها 730 مليونا ديون قريبة الأجل"، مؤكدة أن النادي "مدين بأجزاء من رواتب اللاعبين ومن بينهم ميسي".

وقالت الإذاعة الكتالونية، إن "النادي كان عليه أن يدفع لميسي 72 مليون يورو قبل نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن لم يتم دفع سوى 8.5 ملايين، مما يعني أن النادي مدين له بـ63.5 مليون يورو من مستحقاته".

وكانت صحيفة "الموندو" الإسبانية كشفت، أمس، تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة الذي بدأ موسم 2017 - 2018، وحمل غلافها عنوان "العقد الفرعوني الذي يدمر برشلونة"، وبلغ إجمالي العقد ما يزيد عن 555 مليون يورو لمدة 4 مواسم، مشيرة إلى أن راتب ميسي السنوي وصل إلى 138 مليون يورو متضمنا المتغيرات.

من جانبه، أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانا رسميا علق فيه على تسريب عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال برشلونة، في بيانه، إنه "ينفي بشكل قاطع أي مسؤولية في نشر عقده الاحترافي وسيتخذ إجراءات قانونية ضد "الموندو"، بسبب الضرر الذي قد يتسبب فيه بعد هذا النشر، معربا عن أسفه لما تم الكشف عنه علنا، لأنه مستند خاص حصريا يحكمه مبدأ السرية بين جميع الأطراف. وعبر النادي الكتالوني، عن دعمه الكامل لليونيل ميسي، لا سيما أي محاولة لتشويه صورته والإضرار بعلاقته مع الكيان الذي تشكَّل فيه رياضيا، ليصبح أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.

من جهتها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ميسي يدرس الرد على واقعة تسريب عقده، حيث سيتخذ محاميه إجراءات قانونية ضد العديد من الأشخاص، مشيرة إلى أن ميسي سيقاضي الصحيفة التي نشرت الخبر، بالإضافة إلى الأشخاص الخمسة الذين كانوا على علم بهذا العقد داخل نادي برشلونة.

كما قالت صحيفة "إل موندو" الإسبانية إن "برشلونة ملزم بدفع (38964.977.5 يورو) لميسي في الخامس عشر من شهر يوليو/ تموز المقبل، أي بعد أسبوعين من نهاية عقده في يونيو/ حزيران المقبل، مشيرة إلى أن هذا البند غير مرتبط بتجديد ميسي عقده أم لا، ويعد ساريًا حتى ولو لم يجدد اللاعب الأرجنتيني عقده.

وينتهي الارتباط بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، البالغ 33 عاما، وبرشلونة في الثلاثين من يونيو/ حزيران المقبل، وما زالت التكهنات تدور حول الوجهة المستقبلية لأفضل لاعب في العالم لـ6 مرات.