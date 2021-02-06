"فيفا" يختار طاقم تحكيم عربيا لمباراة الأهلي و بايرن ميونخ

وبحسب موقع "يلا كورة" فقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم رسميًا تعيين الحكم الإماراتي محمد عبد الله لإدارة مواجهة الأهلي أمام فريق بايرن ميونخ الألماني.

وتقام المباراة التي تلعب في إطار منافسات نصف النهائي لكأس العالم للأندية بالعاصمة القطرية الدوحة، في الثامنة مساء الإثنين المقبل.

واعتمد الاتحاد تعيين حاملي راية إماراتيين أيضا، وهما محمد الحمادي وحسن المهري، بينما ستكون البرازيلية إدينا ألفيس باتيستا حكمًا رابعًا.

وعن حكام "الفار"، فقد عين الاتحاد خميس المري، ومعه الكندي دريو فيشر.

وكان الأهلي قد تأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف في الدور الأول، بينما يشارك بايرن ميونخ مباشرة في نصف النهائي، بوصفه حامل لقب دوري أبطال أوروبا.