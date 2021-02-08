ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن؟

أعلنت 10 قنوات أنها ستبث مباراة فريق "الأهلي" المصري، و"بايرن ميونيخ" الألماني، ضمن نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الاثنين في تمام الثامنة بالتوقيت المحلي للقاهرة على استاد أحمد بن علي المونديالي، بحسب موقع "يلا كورة".

وفي مقدمة القنوات التي ستبث المباراة شبكة قنوات "بي إن سبورتس" التي أعلنت أنها ستبثها عبر قناة "بي إن سبورتس إتش دي" (المفتوحة)، من دون ستوديو تحليلي بتعليق علي محمد علي.

بث المباراة سيتم أيضا عبر قناتي "بي إن اتش دي 1"، و"بي إن اتش دي 11" الناطقة بالإنجليزية.

كما أعلنت القناة الإيرلندية "RTE Two" بث المباراة عبر ترددها على القمر الصناعي استرا.

مجموعة قنوات "الكأس" القطرية أعلنت هي الأخرى نقل المباراة عبر قناتي الكأس HD3 والكأس 6HD.

وقالت قناة 20Mediaset المفتوحة إنها سوف تبث المباراة عبر ترددها على قمر يوتلسات 5.

قناة DAZN 1 Bar Deutsch HD ستبث المباراة أيضا لتصبح القناة الألمانية الوحيدة الناقلة لها من خلال ترددها على قمر استرا 1KR.

بدورها أعلنت قناة C More Sport 2 HD fin الفنلندية أنها ستنقل المباراة عبر إنتل سات.

أما قناة beIN Sports Connect التابعة لمجموعة "بي إن سبورتس"، سوف تبث المباراة عبر الإنترنت.