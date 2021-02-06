أبو تريكة يعلن حضوره مباراة بايرن ميونخ لتشجيع الأهلي... فيديو

وظهر أبو تريكة في فيديو عبر الحساب الرسمي لحملة "الطريق إلى 2022" الخاص باستضافة قطر لكأس العالم وهو يختار المكان الذي سيشجع الأهلي منه.
وين بو تريكة في مباراة @AlAhly القادمة⁉️— Road to 2022 (@roadto2022) February 6, 2021
تابعوا المقابلة الحصرية على حساباتنا مع @trikaofficial و @WaelGomaa غداً في تمام الساعة ٦ مساءً بتوقيت الدوحة #قطر #الاهلي pic.twitter.com/VJWwtZnT5j
ونرى في الفيديو، اختيار أبو تريكة لمدرجات "التالتة شمال" خلال المباراة، لكنه فوجئ بأنها محجوزة لجماهير الأهلي.
ويظهر أبو تريكة في مقابلة رفقة وائل جمعة غدًا الأحد من أجل الحديث عن مواجهة المرتقبة بين الأهلي وباير ميونخ في نصف نهائي مونديال الأندية.
وتأهل الأهلي لنصف نهائي مونديال الأندية قطر 2020 بالفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات.
فيما يتطلع العملاق البافاري إلى إضافة اللقب السادس في موسم واحد، بعدما حصل على 5 ألقاب في موسم 2020، هي دوري وكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني، ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.
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