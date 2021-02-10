"لن تمشي وحيدا"... حزن في ليفربول بسبب يورغن كلوب ورسائل عديدة من أندية أوروبية

اجتاحت حالة من الحزن نادي ليفربول، اليوم الأربعاء، بسبب ما تعرض له مدرب الفريق الأول، يورغن كلوب، وبعثت أندية أوروبية رسائل عديدة إلى الريدز.

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن وفاة والدة يورغن كلوب، إليزابيث، عن عمر يناهز الـ81 عاما.

Jürgen talking about the passing of his mother, Elisabeth Klopp:



“She meant everything to me. She was a real mom in the best sense of the word.



As a devout Christian, I know she is in a better place now.” ❤️ pic.twitter.com/yiCFNMqECL — Steven Gerrard (@Gerrard8FanPage) February 10, 2021

​ورصدت تقارير إخبارية إنجليزية، عدم تمكن المدرب الألماني، 53 عاما، من السفر إلى جنازتها، بسبب القيود المفروضة على دخول ألمانيا من بريطانيا، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

Jürgen Klopp’s 81 year old mother, Elisabeth, has sadly passed away.



He won’t be able to attend the funeral in Germany due to pandemic-related travel restrictions.



She meant everything to him.



YNWA Jürgen ❤️ pic.twitter.com/Bn30V1yiLX — Watch LFC (@Watch_LFC) February 10, 2021

​وقال كلوب تعليقا على خبر وفاة والدته، بحسب ما نشرته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: "كانت تعني لي كل شيء. كانت أما حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

وأعلن المدرب الألماني عن رغبته في إقامة حفل تأبين لوالدته، بمجرد أن تسمح له الظروف بذلك.

We would like to send our love to Jürgen Klopp and his family during these difficult times. — Atlético de Madrid (@atletienglish) February 10, 2021

​وانهالت رسائل عديدة من أندية أوروبية عديدة، تنعي وفاة والدة مدرب ليفربول، بعدما نشر حساب النادي الإنجليزي الرسمي على موقع "تويتر" تعليقا "لن تمشي وحدك" (شعار الريدز الشهير)، على صورة يورغن كلوب.

♥️ Heartfelt condolences to Jürgen and his family, from everyone at United. https://t.co/1L7o2uHCHy — Manchester United (@ManUtd) February 10, 2021

​وعلق نادي أتليتكو مدريد الإسباني، على الخبر بقوله "نود أن نرسل حبنا إلى يورغن كلوب وعائلته خلال هذه الأوقات الصعبة".

وبدوره قال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي: "تعازي يورغن وعائلته القلبية من الجميع في يونايتد".

The thoughts and condolences of everyone at the Premier League are with Jurgen, his family and his friends at such a difficult time. — Premier League (@premierleague) February 10, 2021

​وقال كذلك حساب البريمر ليغ الرسمي: "مشاعر وتعازي الجميع في الدوري الإنجليزي الممتاز مع يورغن وعائلته وأصدقائه في مثل هذا الوقت الصعب".

Sending strength and support to Jurgen and all of the Klopp family at this difficult time, from all at Arsenal ❤️ — Arsenal (@Arsenal) February 10, 2021

​ومن جانبه، قال أرسنال الإنجليزي "نبعث كل القوة والدعم إلى يورغن وجميع أفراد عائلة كلوب في هذا الوقت الصعب، من الجميع في أرسنال".

Unser Herzliches Beileid und Mitgefühl zum Tode Jürgen Klopp’s Mutter. — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 10, 2021

​وقال نادي برشلونة الإسباني: "تعازينا وتعازينا في وفاة والدة يورغن كلوب".