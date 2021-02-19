بيان من الدحيل القطري بشأن التفاوض مع أحد لاعبي الأهلي المصري

رد نادي الدحيل القطري، اليوم الجمعة، على تقارير ذكرت أخيرا إجراءه مفاوضات مع لاعب الفريق الأول في النادي الأهلي المصري، حسين الشحات، من أجل الانضمام إليه.

وأفادت التقارير أن الدحيل القطري قدم عرضا رسميا إلى الشحات لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المتحدث الرسمي للنادي القطري، محمد بشير، عدم صحة هذه المزاعم، وشدد على أن النادي لم يرسل عرضا رسميا لحسين الشحات، بحسب تصريحاته لصحيفة "الوطن" المصرية.

وتابع أن "علاقة الدحيل القطري جيدة بالنادي الأهلي المصري، ولو أرسلنا عرضا رسميا سنعلن عن التفاوض".

وأردف أن "العلاقة بين الناديين ظهرت بشكل واضح فى مباراة الفريقين ببطولة كأس العالم للأندية"، التي أقيمت أخيرا في العاصمة القطرية الدوحة.

وفي سياق متصل، أكد مدير التعاقدات في النادي الأهلي المصري، أمير توفيق، أن "نادي الدحيل القطري لم يتحرك لطلب التعاقد مع حسين الشحات، وما تردد بشأن ذلك غير صحيح"، بحسب موقع "الأهلي نيوز".

يشار إلى أن النادي الأهلي المصري هزم فريق الدحيل القطري بفوز مثير بنتيجة (1-0) في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر، التي أقيمت في الفترة من 4 إلى 11 فبراير/ شباط الجاري.