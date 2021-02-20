أوساكا تفوز بلقب أستراليا للتنس مرة ثانية

فازت لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا، على منافستها الأمريكية جنيفر برادي، بجولات 6-4 و6-3 لتحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثانية.

وفازت أوساكا بألقابها الثلاثة السابقة في كل مرة بلغت ربع النهائي فيها، إن كان في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عامي 2018 و2020 أو أستراليا المفتوحة 2019.

ومنح هذا الفوز الذي تحقق على ملعب رود ليفر اللاعبة اليابانية رابع لقب في البطولات الأربع الكبرى.

وقال منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس إن البطولة استمرت دون حضور الجماهير بعد فرض ولاية فيكتوريا العزل العام بدءا من اليوم الجمعة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.