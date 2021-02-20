مروان محسن يغادر مران الأهلي في تنزانيا بسبب الإصابة

غادر مهاجم فريق الأهلي المصري مران ناديه، صباح اليوم، في تنزانيا استعدادا لمباراة سيمبا، بسبب إصابة في قدمه.

وبحسب موقع "يلا كورة"، فقد ترك مروان محسن مران فريقه قبل نهايته نظرا لوجود كدمة في قدمه، منذ مران الجمعة بملعب مختار التتش في القاهرة.

وأوضح طبيب الفريق، أحمد أبو عبلة، أن اللاعب اشتكى من آلام كدمة في القدم تعرض لها أثناء مران الأهلي بالتتش أمس الجمعة، مؤكدا أنه فضّل عدم استكمال اللاعب لفقرات التقسيمة؛ لتجهيزه بشكل جيد، ولتجنب تفاقم آلام الكدمة في القدم.

وكان فريق الأهلي قد خاض، اليوم السبت، مرانه الأول على ملعب جيمخانا؛ استعداداً لمباراته المقبلة أمام سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقد شهد المران حضور اللاعب أيمن أشرف الذي تم الاطمئنان على جاهزيته، من قبل طبيب الفريق، حيث شارك اللاعب في المران كاملًا وتواجد بقوة في التقسيمة.

وحرص المدير الفني الجنوب أفريقي للنادي الأهلي، بيتسو موسيماني، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين لمدة 10 دقائق من أرض الملعب.

وقد كلّف الجهاز الإداري للأهلي، أحد مسؤولي المهمات بالبعثة، بتعقيم الملعب وأدوات التدريب والكرات قبل انطلاق المران؛ ضمن الإجراءات الاحترازي ضد تفشي فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

واستهل لاعبو الأهلي المران بأداء تدريبات بدنية والجري حول الملعب، لمدة 30 دقيقة تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق.

وقاد مدرب حراس الأهلي، يانكون ميشيل، ثنائي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي، في تدريبات وفقرات خاصة على هامش المران الجماعي، ثم انفرد بالثنائي الشناوي ولطفي لخوض جانب من التدريبات الإضافية في مران الفريق، عقب الانتهاء من الفقرات الخاصة بالحراس والتي ضمت أيضا الثنائي؛ مصطفى شوبير وحمزة علاء.

يشار إلى أن الأهلي فاز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات على ملعب استاد القاهرة الدولي، فيما فاز سيمبا على فيتا كلوب في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الأولى، بهدف مقابل لا شيء.

وتضم المجموعة التي يلعب فيها الأهلي كلا من المريخ السوداني وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.