مدرب سيمبا التنزاني: هكذا سيلاعب المريخ الأهلي

توقع ديديه جوميز، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، طريقة لعب المريخ السوداني أمام الأهلي المصري في المباراة المرتقبة بينهما بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وبحسب تصريحات له نقلها موقع "يلا كورة أكد جوميز أن المريخ سيلعب بطريقة دفاعية، مؤكدا أن لاعبيه سيلتزمون بالجانب الدفاعي.

وعن أسباب توقعاته لطريقة لعب المريخ اوضح جوميز أنها بسبب معرفته بلاعبي الفريق، قائلا: "كنت المدير الفني للمريخ السوداني، وأسهمت في وصوله لدور المجموعات، فهو فريق يملك لاعبين جيدين وسيلعب بطريقة دفاعية أمام الأهلي".

وأكد أن: "الأهلي أفضل فريق في إفريقيا وحصل على أكثر الألقاب في القارة، وستكون مباراة بها نوع من الالتزام من جانب المريخ السوداني".

واعتبر المدير الفني لسيمبا التنزاني فوز فريقه على فيتا كلوب في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا "بداية جيدة"، مؤكدا أنها "كانت مباراة صعبة، وحققنا ما كنا نتوقعه".

وعن المجموعة التي تضم سيمبا والمريخ وفيتا كلوب والأهلي قال جوميز: "المجموعة التي نتواجد بها صعبة والتاريخ يميل للأهلي، وحتى الآن ليس محدد من سيتأهل حتى فريق فيتا كلوب لديه أيضا طموح".

وأوضح، أن المنافسة في المجموعة ليست سهلة وكل الفرق صعبة، لافتا أنه حين يلعب فريقه أمام الأهلي لو حقق الفوز على أرضه سيكون مرشحا لربع النهائي.

وهنأ المدير الفني لسيمبا الجهاز الفني للأهلي قائلا: "أهنئهم بعد إنجاز المركز الثالث بمونديال الأندية ومعروف أن الأهلي يقاتل في كل مباراة، والمرحلة الحالية مفتوحة لكل الاحتمالات".

يشار إلى أن الأهلي سيلتقي المريخ السوداني في تمام التاسعة مساء الليلة الثلاثاء، على أرضية ملعب القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتاتي مواجهة المريخ كأول مباراة يلعبها الأهلي عقب حصده المركز الثالث بمونديال الأندية، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف، قبل الخسارة أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا بهدفين، ثم الفوز على بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.