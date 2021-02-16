تسجيل
17:03 GMT16 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021

    مدرب سيمبا التنزاني: هكذا سيلاعب المريخ الأهلي

    © REUTERS / MOHAMMED DABBOUS
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1048097266_0:129:2120:1321_1200x675_80_0_0_72f97ef762eab4037408198d4f8906b2.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202102161048128220-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A/

    توقع ديديه جوميز، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، طريقة لعب المريخ السوداني أمام  الأهلي المصري في المباراة المرتقبة بينهما بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

    وبحسب تصريحات له نقلها موقع "يلا كورة أكد جوميز أن المريخ سيلعب بطريقة دفاعية، مؤكدا أن لاعبيه سيلتزمون بالجانب الدفاعي.

    حكام الفيفا على أرض الملعب قبيل مباراة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك على أستاد القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية يوم 24 فبراير 2020
    © AFP 2021 / TAREK IBRAHIM
    مصر... حسم الجدل بشأن مباراة الأهلي والمريخ السوداني بسبب حالة الطقس.. فيديو

    وعن أسباب توقعاته لطريقة لعب المريخ اوضح جوميز أنها بسبب معرفته بلاعبي الفريق، قائلا: "كنت المدير الفني للمريخ السوداني، وأسهمت في وصوله لدور المجموعات، فهو فريق يملك لاعبين جيدين وسيلعب بطريقة دفاعية أمام الأهلي".

    وأكد أن: "الأهلي أفضل فريق في إفريقيا وحصل على أكثر الألقاب في القارة، وستكون مباراة بها نوع من الالتزام من جانب المريخ السوداني".

    واعتبر المدير الفني لسيمبا التنزاني فوز فريقه على فيتا كلوب في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا "بداية جيدة"، مؤكدا أنها "كانت مباراة صعبة، وحققنا ما كنا نتوقعه".

    وعن المجموعة التي تضم سيمبا والمريخ وفيتا كلوب والأهلي قال جوميز: "المجموعة التي نتواجد بها صعبة والتاريخ يميل للأهلي، وحتى الآن ليس محدد من سيتأهل حتى فريق فيتا كلوب لديه أيضا طموح".

    وأوضح، أن المنافسة في المجموعة ليست سهلة وكل الفرق صعبة، لافتا أنه حين يلعب فريقه أمام الأهلي لو حقق الفوز على أرضه سيكون مرشحا لربع النهائي.

    وهنأ المدير الفني لسيمبا الجهاز الفني للأهلي قائلا: "أهنئهم بعد إنجاز المركز الثالث بمونديال الأندية ومعروف أن الأهلي يقاتل في كل مباراة، والمرحلة الحالية مفتوحة لكل الاحتمالات".

    يشار إلى أن الأهلي سيلتقي المريخ السوداني في تمام التاسعة مساء الليلة الثلاثاء، على أرضية ملعب القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

    وتاتي مواجهة المريخ كأول مباراة يلعبها الأهلي عقب حصده المركز الثالث بمونديال الأندية، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف، قبل الخسارة أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا بهدفين، ثم الفوز على بالميراس البرازيلي بضربات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

    انظر أيضا:

    الأهلي المصري يفرض غرامة 300 ألف جنيه على أي لاعب يتحدث للإعلام
    بعد برونزية مونديال الأندية.. "الفيفا" و"الكاف" يبعثان بتهنئة خاصة للأهلي
    وزير سعودي يهنئ الأهلي على برونزية كأس العالم للأندية
    كيف علق شقيق أمير قطر على فوز الأهلي المصري ببرونزية كأس العالم للأندية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    احتفالات حول العالم برأس السنة الصينية (القمرية) الجديدة - وهان، الصين 11 فبراير 2021
    فليكن عام "الثور" عاما مثمرا... رأس السنة الصينية حول العالم
    خبير: الولايات المتحدة لن تتستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن إس 400
    خبير: الولايات المتحدة لن تستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن "إس 400"
    من هو أول سفير إماراتي في إسرائيل
    من هو أول سفير إماراتي في إسرائيل
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك