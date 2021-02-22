الدبيبة يهنيء أهلي بنغازي بوصوله للكونفيدرالية الإفريقية

وعبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قدم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المنتخبة التهنئة لفريق الأهلي ببنغازي بسبب تأهله لدور المجموعات في الكونفيدرالية الإفريقية.

أبارك لممثل كرة القدم الليبية النادي الأهلي #فريق_المشوار_الطويل تأهله بجدارة لدور المجموعات في كأس الكونفيدرالية الإفريقية — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) February 22, 2021

وقال الدبيبة: "أبارك لممثل كرة القدم الليبية النادي الأهلي فريق المشوار الطويل تأهله بجدارة لدور المجموعات في كأس الكونفيدرالية الإفريقية".

وكان فريق الأهلي بنغازي قد تأهل لدور المجموعات من الكونفدرالية عقب فوزه على حساب “موتيما بيمبي” الكونغولي بركلات الترجيح في ملعب الشهداء بكنشاسا.

وتأخر الأهلي في الشوط الأول بهدف دون مقابل إلا أنه عاد للمباراة من جديد بعد تسجيل طه الشريف لهدف التعادل في الدقيقة السادسة والثمانين، لتصبح الأمور متعادلة، حيث انتهت مباراة الذهاب في ملعب بيترو سبورت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب.

واتجهت المباراة فيما بعد لركلات الترجيح التي حسمها الأهلي لصالحه ليتأهل لدور المجموعات.