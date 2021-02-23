قطر تنسحب من أقدم بطولة كرة قدم للمنتخبات في العالم

قرر الاتحاد القطري لكرة القدم، الانسحاب من المشاركة في أقدم بطولة للمنتخبات، والتي كان من المقرر عقدها هذا العام، بعد تغير جدوله للمباريات الدولية.

وأعلن الأمين العام لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول"، اليوم الثلاثاء، انسحاب أستراليا وقطر من بطولة كوبا أمريكا هذا العام. حسبما نقلت وكالة "رويترز".

كان من المقرر أن ينضم المنتخبان إلى 10 دول من أمريكا الجنوبية في البطولة التي تستضيفها الأرجنتين وكولومبيا في الصيف. وقال جونزالو بيلوسو لمحطة راديو ريد الأرجنتينية: "قطر وأستراليا لن يحضرا للعب في كوبا أمريكا".

اعتذر الاتحاد القطري بسبب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم "تأجيل الجولة التأهيلية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 والتي ستقام في يونيو/ حزيران 2021، وهو ما يتعارض مع جدول المباريات لكوبا أمريكا". أستراليا أيضا عضو في الاتحاد الآسيوي وتتأثر بالتغييرات.

تأجلت بطولة كوبا أمريكا، وهي أقدم بطولة في كرة القدم للمنتخبات، من عام 2020 بسبب جائحة "كوفيد 19" ومن المقرر استضافتها في دولتين لأول مرة.

كان من المقرر تقسيم الفرق الـ12 إلى مجموعتين شمالية وجنوبية، حيث تلعب قطر في القسم الشمالي ضد البرازيل والإكوادور وفنزويلا وبيرو وكولومبيا المضيفة. وكانت أستراليا في المجموعة الجنوبية مع بوليفيا وأوروغواي وباراغواي وتشيلي والأرجنتين المضيفة.

وقال مصدر من "الكونميبول" لـ"رويترز" إن الاتحاد سينظر في إمكانية دعوة فريقين آخرين ليحلوا محل أستراليا وقطر، لكن البطولة ستستمر بغض النظر عما إذا كان سيشار 10 أو 12 فريقا.