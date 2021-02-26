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    لاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز

    انتحار مدرب الجمباز الأمريكي بعد اتهامه بجرائم جنسية

    © AP Photo / Rebecca Blackwell
    رياضة
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    انتحر مدرب فريق الجمباز الأمريكي السابق في الأولمبياد، جون جيدرت، بعد اتهامات بالإتجار في البشر والاعتداء الجنسي.

    وقالت المدعية العامة في ميشيغان دانا نيسيل: "تم إخطار مكتبي بالعثور على جثة جون جيدرت بعد ظهر اليوم، عقب انتحاره، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية".

    وأضافت: "إنها نهاية مأساوية لقصة حزينة لجميع الأطراف المعنية".

    وقبل انتحاره، كان من المتوقع أن يسلم جيدرت نفسه إلى الشرطة، على أن يخضع للتحقيق والمحاكمة بعد ظهر يوم أمس الخميس.

    لاري نصار
    © REUTERS / BRENDAN MCDERMID
    الحكم على طبيب المنتخب الأمريكي للجمباز بالسجن 175 عاما
    وكان قد تم توجيه أكثر من 20 اتهاما لجيدرت، من ضمنها: العمل القسري واستخدام القوة والاحتيال والتهم المتعلقة بالسلوك الجنسي الإجرامي وتضليل الشرطة.

    ويرتبط جيدرت بالطبيب المشين "لاري نصار"، الذي كان يشغل منصب الطبيب السابق لمنتخب الجمباز الأمريكي النسائي، والذي اتهمته 60 امرأة بالتحرش والاعتداء الجنسي عليهن.

    في يوم 24 يناير/كانون الثاني 2018، قضت محكمة أمريكية بسجن لاري نصار لمدة تتراوح بين 40 و175 عاما؛ بسبب تحرشه جنسيا بالعديد من اللاعبات، وإدانته بتهمة الاعتداء جنسيا على رياضيات ومريضات طوال عقود، وجاء الحكم بعد الاستماع إلى شهادات 160 من ضحاياه.

    يذكر أن جيدرت عمل مدربا لفريق الجمباز الأمريكي للسيدات الذي فاز بذهبية أولمبياد 2012. كما كان يملك في السابق ناديا للجمباز عمل فيه نصار مع رياضيين بارزين.

    انظر أيضا:

    الحكم على طبيب المنتخب الأمريكي للجمباز بالسجن 175 عاما
    لاعبة جمباز تقوم بـ"الحركة المستحيلة"... صور
    الكلمات الدلالية:
    الاعتداء الجنسي, أمريكا, مدرب, انتحار
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