صحيفة: محمد صلاح يقتحم مجال الاستثمار العقاري

كشفت صحيفة "ديلي ستار" أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يسير على خطى أسطورة الريدز روبي فاولر، في خوض الاستثمار في مجال العقارات.

وبحسب الصحيفة، فإن المهاجم المصري البالغ من العمر 28 عاما، دشن شركتين تعملان في مجال العقارات، كما أسس شركة منفصلة رأسمالها مليوني إسترليني (2.7 مليون دولار) للاستثمار في مجال الطوب و الأسمنت.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن لاعب ليفربول أطلق الشركتين خلال الـ 12 شهرا الماضية.

ويأمل صلاح في السير على نهج فاولر البالغ من العمر 45 عاما، والذي ارتفعت ثروته إلى 31 مليون إسترليني (43 مليون دولار) نتيجة استثماراته التي يديرها بذكاء خارج الملعب، بحسب الصحيفة.

وأوضحت أن صلاح يمتلك أصولا بقيمة 9 ملايين إسترليني (12 مليون دولار)، تحت تصرفه في نشاطه التجاري في بريطانيا، مشيرة إلى أن ربعها تقريبا في مجال العقارات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن: محمد صلاح يريد أن يثبت تفوقه خارج الملاعب كما هو الوضع في داخلها.