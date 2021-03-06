وكيل محمد صلاح يتعرض لانتقادات بعد تغريدة خلال لقاء ليفربول وتشيلسي

نشر رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، تغريدة عبارة عن نقطة فقط، بعد تبديل صلاح خلال لقاء فريقه أمام تشيلسي.

وبدأ محمد صلاح مباراة ليفربول ضد تشيلسي كلاعب أساسي، بجوار كل من روبيرتو فيرمينو وساديو ماني في خط الهجوم.

وتم استبداله في الدقيقة 62، ليقوم عباس بالتغريد بنقطة.

التغريدة أثارت انتقادات الكثيرين، ومنهم صاحب الحساب Dean Coombes، الذي علق قائلا "كن محترفًا، توقف عن محاولة أن تكون مينو"، والمقصود هنا مينو رايولا، وكيل عدد كبير من لاعبي كرة القدم والمشهور بتصريحاته المثيرة.

Be Professional, stop trying to be Mino. — Dean Coombes (@DeanCoombes) March 4, 2021

فيما غرد صاحب الحساب، Kim Jong Un، قائلا "ترى محمد صلاح لاعب لليفربول وليس لمقاولون العرب حتى تغرد هذه التغريدات الصبيانية .. أسوأ وكيل أعمال في تاريخ الرياضة.