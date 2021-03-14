اللقاء الأهم في بطولة الفنون القتالية المختلطة ينتهي بالتعادل بعد إصابة مقاتل من أصل فلسطيني

انتهى لقاء البريطاني، ليون إدواردز، والأمريكي بلال محمد، في نزال الفنون القتالية المختلطة 187، بالتعادل.

وأوقف الحكم اللقاء الذي جرى بمدينة لاس فيجاس، في الجولة الثانية.

حيث وجه البريطاني ضربة غير قانونية براحة اليد، أصابت الأمريكي ذو الأصول الفلسطينية بعينه.

وأعلن الحكم انتهاء النزال بالتعادل دون تحديد فائز.

معلنا سبب الإيقاف للإصابة في عين الأمريكي، بحسب ما نقل موقع rsport.ria.