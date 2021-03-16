هدف فوز الترجي على الزمالك في دوري أبطال أفريقيا... فيديو

حقق الترجي التونسي فوزا مثيرا على حساب مضيفه الزمالك المصري بنتيجة (1-0) مساء اليوم الثلاثاء في ختام الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

سجل الليبي حمدو الهوني هدف الترجي في الدقيقة 75 من عمر المباراة التي شهدت أداء مهزوزا من الزمالك رغم سيطرته على الكرة إلا أنه افتقد الخطورة والفاعلية في أول اختبار مع مدربه العائد مجدداً لقيادته الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقدم الترجي مع مدربه معين الشعباني عرضاً مميزاً ونجح في فرض أسلوبه التكتيكي وصنع عدة محاولات خطيرة ومؤثرة على مرمى الزمالك وكرر تفوقه على وصيف النسخة الماضية بعد فوزه بالجولة الماضية.

الفوز رفع رصيد الترجي إلى 10 نقاط وعزز صدارته لترتيب المجموعة واقتنص بطاقة التأهل لربع نهائي البطولة بشكل رسمي بينما تأزم موقف الزمالك الذي يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين فقط.