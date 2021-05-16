سيارة سباق تطير مباشرة على حشد من الجمهور... فيديو

تعرض المتسابق الروسي أوليج لوزينسكي، لحادث مروع خلال مشاركته في سباق السيارات في ضواحي مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وفقد لوزينسكي السيطرة على السيارة ، لتصطدم بحاجز ترابي وتطير مباشرة على حشد من الجمهور المتواجدين لمتابعة السباق.

وقال لوزينسكي "كان ينبغي ألا يكون هناك أشخاص في هذا المكان على الإطلاق، نحتاج إلى أن نسأل المنظمين عن سبب عدم وجود وسائل السلامة على طول المسار".

Ралли в Ленобласти чуть не обернулось трагедией. Гонщик из Карелии не справился с управлением на повороте, и машину на огромной скорости понесло на зрителей. По данным СМИ, пострадал только пилот, у него сотрясение мозга pic.twitter.com/Y3PmpVkt9j — НТВ (@ntvru) May 16, 2021

واضاف المتسابق الروسي "وحتى بعد الحادث، استمر الناس في الوقوف في نفس المكان".