منصور بن زايد يعلن عن "مفاجأة" سعيدة لجماهير مانشستر سيتي

أعلن مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الشيخ منصور بن زايد، عن مفاجأة سعيدة لجماهير فريقه بشأن حضور نهائي دوري أبطال أوروبا في بورتو بالبرتغال، نهاية الشهر الجاري.

وأصدر مانشستر سيتي بيانا عبر موقعه الرسمي، أكد خلاله أن مالك النادي الشيخ منصور بن زايد قرر تحمل تكاليف انتقال جماهير فريقه لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا.

سيتحمل سمو الشيخ منصور @HHMansoor تكاليف الرحلة الرسمية لمانشستر سيتي ومشجعيه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا #UCLfinal في بورتو نهاية الشهر الجاري. 💙



🔷 #السيتي — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 18, 2021

وأوضح أن مبادرة ابن زايد هدفها تخفيف العبء المالي على المشجعين، الذين واجهوا وما زالوا يواجهون ظروفا صعبة، بسبب تأثير جائحة كورونا.

وقال النادي في بيانه "إدراكا منه لكيفية تأثير الوباء على جميع مشجعي مانشستر سيتي وخلق زيادة في تكاليف السفر، سعى الشيخ منصور إلى إزالة العائق المالي الأكثر أهمية أمام الجماهير، التي تحضر المباراة النهائية".

وأضاف "تكاليف كوفيد المتضخمة، بالإضافة إلى اختبار PCR الضروري والمكلف، من شأنه أن يجعل الرحلة إلى النهائي مرهقة ماديا، بالنسبة للعديد من هؤلاء المشجعين المحظوظين بما يكفي للتأهل والحصول على تذكرة".

وتابع "نظرًا للقيود اللازمة المتعلقة بفيروس كورونا المعمول بها، يتعين على غالبية المشجعين الراغبين في حضور المباراة النهائية التاريخية الأولى للنادي، القيام بذلك في غضون 24 ساعة".

وأشار إلى أن "مبادرة الشيخ منصور ستمول نقل عدة آلاف من مشجعي السيتي على باقة السفر الرسمية في يوم المباراة النهائية".

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع تشيلسي، يوم 29 مايو/آيار الجاري، في مدينة بورتو البرتغالية، في نهائي دوري أبطال أوروبا.