لقطة غريبة... حكم يتعرض لموقف محرج بعد مباراة بالدوري المصري... فيديو

شهدت إحدى المبارايات في الدوري المصري، التي أقيمت مساء الخميس، تعرض الحكم، إبراهيم نور الدين، لموقف محرج بعد إطلاق صافرة نهاية اللقاء، حيث اشتبك معه أحد العاملين الغاضبين بسبب خسارة فريقه.

وبعد نهاية المباراة، قام أحد الأفراد التابعين لفريق للاتحاد السكندري بالركض خلف إبراهيم نور الدين حكم المباراة ورش المياه عليه وذلك تعبيرًا عن غضبه من قرارات الحكم خلال اللقاء.

وقام الحكم بإشهار البطاقة الحمراء له نتيجة سلوكه.

واستطاعت عناصر الأمن المتواجدة داخل الملعب السيطرة عليه ومنعه من الاحتكاك المباشر مع الحكم.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز فريق المصري على الاتحاد السكندري، أمس الخميس، في الجولة الـ23 للدوري الممتاز بهدف حسن علي، في الدقيقة 89.

ورفع المصري رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 31 نقطة في المركز الثامن.