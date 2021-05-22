مدرب يوفنتوس: قرار استمراري مع الفريق غير مرتبط بالتأهل لدوري الأبطال

قال أندريا بيرلو، مدرب نادي يوفنتوس، إن استمراره في النادي الإيطالي خلال الموسم المقبل لا يرتبط بتأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم من عدمه.

ذكرت ذلك شبكة "العربية نت"، اليوم السبت، مشيرة إلى قول بيرلو، إنه لا يعتقد أن يكون قرار النادي بشأن استمراره مع الفريق أو رحيله قبل الموسم المقبل، مرتبطا بنتيجة التأهل لدوري الأبطال.

ويحتاج نادي يوفنتوس إلى الفوز على مضيفه بولونيا في الجولة الأخيرة من الموسم، غدا الأحد، للحصول على مكان في المربع الذهبي في الدوري الإيطالي.

كما يأمل يوفنتوس أن يهدر أحد منافسيه ميلان أو نابولي نقاطا في مباراتيهما في مواجهة أتلانتا وفيرونا على الترتيب.

ولفتت الشبكة إلى أن الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا سيكون بمثابة خيبة أمل كبيرة لنادي يوفنتوس الإيطالي، الذي توج بلقب دوري البلاد تسع مرات متتالية قبل الموسم الحالي.

وتثار الكثير من التكهنات حول مستقبل المدرب بيرلو، خاصة أن البعض يربط بين التأهل لدوري الأبطال وبين قرار النادي بإبقائه أو التخلي عنه خلال الموسم المقبل.

ومن المقرر أن يحل يوفنتوس ضيفا على نادي بولونيا، غدا الأحد، وذلك بعد فوزه على فريق أتلانتا في نهائي كأس إيطاليا، الأربعاء الماضي، بينما يؤكد مدرب الفريق أن يوفنتوس لا يتخذ قرارات بناء على نتيجة مباراة وإنما بتقييم ما يجري خلال الموسم بأكمله.