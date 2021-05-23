غوارديولا يشرح لماذا يعتبر ميسي الأفضل على الإطلاق

وأضاف غوارديولا، في تصريحات لمنصة "تويتش": "إنه قوي للغاية، بل الأقوى. بعيدا عن قدارته الفنية، عقليته قوية، تفكيره. على مدار 4 سنوات في برشلونة، أجرينا مباريات كثيرة في التدريبات، ولم يخسر أي منها. هو يمتلك هذه العقلية التنافسية، وهناك 4 أو 5 لاعبين فقط عبر التاريخ يمتلكون شيئا مختلفا".
وتابع "لاعبو فريقي (في برشلونة) كانوا مثل الحيوانات المتبارية، تعلمت الكثير منهم. كانوا يرغبون في الفوز كل 3 أيام، وكانوا يريدون أن يكونوا الأفضل حتى عن زملائهم بنفس الفريق. كنت محظوظا بقيادة اللاعب الأفضل عبر التاريخ (يقصد ميسي)، بجانب 7 أو 8 لاعبين من أكاديمية (لا ماسيا) بأعمار صحيحة 24 و25 و26 عاما".
يذكر بأن غوارديولا، حقق مع برشلونة سداسية تاريخية، وذلك في أول مواسم بيب التدريبية وبالتحديد في موسم 2008-2009 برفقة العملاق الكتالوني.
كما وتوج غوارديولا هذا العام ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصف هذا اللقب بأن له مذاقا خاصا، بحسب ما نقلت "آس" الإسبانية.
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