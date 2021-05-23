غوارديولا يشرح لماذا يعتبر ميسي الأفضل على الإطلاق

وصف الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، ليونيل ميسي بالأفضل على الإطلاق، موضحا ذلك بالعقلية التي يتمتع بها الأرجنتيني.

وأضاف غوارديولا، في تصريحات لمنصة "تويتش": "إنه قوي للغاية، بل الأقوى. بعيدا عن قدارته الفنية، عقليته قوية، تفكيره. على مدار 4 سنوات في برشلونة، أجرينا مباريات كثيرة في التدريبات، ولم يخسر أي منها. هو يمتلك هذه العقلية التنافسية، وهناك 4 أو 5 لاعبين فقط عبر التاريخ يمتلكون شيئا مختلفا".

وتابع "لاعبو فريقي (في برشلونة) كانوا مثل الحيوانات المتبارية، تعلمت الكثير منهم. كانوا يرغبون في الفوز كل 3 أيام، وكانوا يريدون أن يكونوا الأفضل حتى عن زملائهم بنفس الفريق. كنت محظوظا بقيادة اللاعب الأفضل عبر التاريخ (يقصد ميسي)، بجانب 7 أو 8 لاعبين من أكاديمية (لا ماسيا) بأعمار صحيحة 24 و25 و26 عاما".

يذكر بأن غوارديولا، حقق مع برشلونة سداسية تاريخية، وذلك في أول مواسم بيب التدريبية وبالتحديد في موسم 2008-2009 برفقة العملاق الكتالوني.

كما وتوج غوارديولا هذا العام ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصف هذا اللقب بأن له مذاقا خاصا، بحسب ما نقلت "آس" الإسبانية.