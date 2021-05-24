إعلام: هازارد يرغب بمغادرة ريال مدريد ويحدد وجهته المقبلة

أشارت وسائل إعلام إسبانية الى رغبة نجم المنتخب البلجيكي ونادي ريال مدريد، إيدين هازارد، مغادرة النادي الإسباني، مؤكدة أنه حدد الفريق الذي سينتقل إليه.

وبحسب ما أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلا عن برنامج "إل تشيرينجيتو" فإن البلجيكي يرغب بالرحيل عن فريق العاصمة الإسباني.

ويفضل البلجيكي العودة إلى ناديه القديم تشيلسي، وقد اتخذ قراره بعد الحديث عن إمكانية قدوم الفرنسي كيليان مبابي إلى الفريق الإسباني، الأمر الذي يجعله مهددا بفقدان مركزه.

وبحسب الصحيفة فإن ريال مدريد يرغب بالاستفادة بأكبر درجة من عملية بيع هازارد من أجل التوقيع مع الفرنسي.

وسبق أن أفادت الأنباء أن ريال مدريد سيطرح هازارد في سوق الانتقالات، حيث تجاوزت إدارة النادي حد الصبر بسبب تعرض اللاعب للإصابة في كثير من الأحيان.

وانضم هازارد إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي في عام 2019، وبعد انتقاله إلى إسبانيا، عانى لاعب الوسط من مشاكل صحية، بالإضافة للإصابات ليغيب عن أكثر من 50 مباراة.

وشارك هذا الموسم في 21 لقاء فقط في جميع البطولات مسجلا أربعة أهداف، بحسب ما نقلت "ريا سبورت".