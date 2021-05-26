برشلونة يضرب بقوة في الميركاتو الصيفي ويحسم 4 صفقات من العيار الثقيل

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن "نادي برشلونة الإسباني، ضرب بقوة في الميركاتو الصيفي، ونجح في إقناع 4 لاعبين بالانضمام إليه مجانا عند فتح نافذة الانتقالات الصيفية".

وقال الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، فابريسيو رومانو، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إن "برشلونة نجح في إنهاء صفقة المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والمدافع الإسباني وإيريك غارسيا، اللذين ينتهي عقداهما مع مانشستر سيتي في يونيو/ حزيران المقبل"

وأوضح رومانو، أن "الصفقة الثالثة للاعب الوسط الهولندي جيني فينالدوم، الذي تأكد رحيله عن ليفربول بعدما تلقى رسالة وداعية من زميله المصري محمد صلاح، كما أن اللاعب الرابع وهو الهولندي ممفيس ديباي، الذي تلقى عرضا من برشلونة، وينتظر الفريق الكتالوني إجابة اللاعب، الذي سيصبح حرا بعد نهاية عقده مع ليون في 30 يونيو المقبل".

وكانت وسائل إعلام إسبانية، كشفت عن 12 لاعبا حددهم الهولندي رونالد كومان، مدرب فريق برشلونة، على "القائمة السوداء"، مشيرة إلى تصريحاته بعد انتصار الفريق على إيبار، في الجولة الأخيرة من الموسم.

وحسب صحيفة "أس" الإسبانية، فإن "كومان يخطط للموسم القادم، مع 9 ضحايا يتوقع أن يعمل على بيعهم أو التخلي عنهم عن الفريق"، مشيرة أن هؤلاء اللاعبين، التي وصفتهم بـ"المنبوذين"، هم "البوسني ميراليم بيانيتش، والفرنسي صامويل أومتيتي، والدنماركي مارتن براثوايت، والبرازيليين كوتينيو ونيتو وماتيوس فيرنانديز، والبرتغالي ترينكاو، والدومينكاني جونيور فيربو، والإسباني ريكي بوج".

ووفقا للصحيفة، فإن "النادي متقبل لفكرة بيع أو إعارة 3 آخرين، في حال وصول عروض مرضية لهم، وهم الفرنسيان كليمينت لانغليه، وعثمان ديمبيلي، والإسباني سيرخي روبيرتو، مشيرة إلى أن النادي يقترب من إتمام التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، من مانشستر سيتي والجناح الهولندي ميمفس ديباي من ليون الفرنسي.