الوليد بن طلال يكافئ ناديا سعوديا بمليون ريال

وأعلن الأمير السعودي عن منح النادي مبلغ مليون ريال.
وغرد الوليد بن طلال عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أهنئ جمهور وإداريي ولاعبي نادي الفيصلي بالفوز بكأس والد الأمة خادم الحرمين الشريفين وأقدم مليون ريال مكافأة لنادي الفيصلي".
أهنئ جمهور وإداريي ولاعبي نادي @AlFaisaly بالفوز بكأس والد الأمة خادم الحرمين الشريفين @KingSalman— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) May 27, 2021
وأقدم مليون ريال مكافأة لنادي #الفيصلي #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#نهائي_أغلى_الكؤوس#نهائي_كاس_الملك
وتوّج فريق الفيصلي السعودي بكأس الملك عقب هزيمته لنادي التعاون السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، مساء أمس الخميس.
#الفيصلي يكسب #التعاون ويتوج بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين " تغطية مصورة "#أغلى_الكؤوس🏆https://t.co/4lAuI4urLq pic.twitter.com/lNu4w1dOal— النادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) May 28, 2021
وحضر المباراة الختامية أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، نيابة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز. والذي سلم الكأس إلى فريق الفيصلي.
يشار إلى أن الأمير الوليد بن طلال هو عضو ذهبي في نادي "الهلال" السعودي.
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