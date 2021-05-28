الوليد بن طلال يكافئ ناديا سعوديا بمليون ريال

منح رجل الأعمال والملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، مكافاة ثمينة لنادي الفيصلي، بمناسبة حصول فريقه الأول لكرة القدم على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للموسم 2020-2021.

وأعلن الأمير السعودي عن منح النادي مبلغ مليون ريال.

وغرد الوليد بن طلال عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أهنئ جمهور وإداريي ولاعبي نادي الفيصلي بالفوز بكأس والد الأمة خادم الحرمين الشريفين وأقدم مليون ريال مكافأة لنادي الفيصلي".

أهنئ جمهور وإداريي ولاعبي نادي @AlFaisaly بالفوز بكأس والد الأمة خادم الحرمين الشريفين @KingSalman



وأقدم مليون ريال مكافأة لنادي #الفيصلي #كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#نهائي_أغلى_الكؤوس#نهائي_كاس_الملك — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) May 27, 2021

​وتوّج فريق الفيصلي السعودي بكأس الملك عقب هزيمته لنادي التعاون السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، مساء أمس الخميس.

​وحضر المباراة الختامية أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، نيابة عن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز. والذي سلم الكأس إلى فريق الفيصلي.

يشار إلى أن الأمير الوليد بن طلال هو عضو ذهبي في نادي "الهلال" السعودي.