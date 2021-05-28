شقيق أمير قطر يعلق على فوز الأهلي المصري بالسوبر الأفريقي

علق الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على فوز النادي الأهلي المصري بكأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، في ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وغرد الشيخ جوعان بن حمد عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "مبروك لنادي الأهلي المصري الفوز بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه وبالتوفيق لنادي نهضة بركان المغربي".

وتابع شقيق أمير قطر، وهو رئيس اللجنة الأولمبية القطرية: "مرحبا بالجميع وسعدنا باستضافة هذه البطولة الإفريقية المهمة هنا في دوحة الجميع".

مبروك لنادي الأهلي المصري الفوز بلقب #كأس_السوبر_الإفريقي للمرة السابعة في تاريخة وبالتوفيق لنادي نهضة بركان المغربي ..

مرحباً بالجميع وسعدنا باستضافة هذه البطولة الإفريقية المهمة هنا في دوحة الجميع ..@AlAhly pic.twitter.com/iWF6ErRwZD — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) May 28, 2021

​وتوّج النادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، بكأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه، بعد هزيمته لفريق نهضة بركان المغربي بهدفين مقابل لا شيء.

وأقيمت مباراة ختام كأس السوبر الأفريقي على أرضية ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

وبدأت المباراة، التي أدارها طاقم تحكيم جزائري بقيادة حكم الساحة مصطفى غربال، متكافئة بين الفريقين، ومع مرور الدقائق بدأ نهضة بركان يضغط على الأهلي في محاولة لتسجيل هدف السبق.

وبهذا الفوز استعاد "الشياطين الحُمر" لقب السوبر الأفريقي الغائب عن خزانته منذ سنة 2014 وحقق لقبه السابع في هذه البطولة.

يشار إلى أن مباراة السوبر الأفريقي قد تأجلت أكثر من مرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في الوقت الذي رفض فريق نهضة بركان خوض اللقاء في العاصمة المصرية، القاهرة، بدعوى تمسكه بتطبيق اللائحة التي تنص على لعب المباراة في العاصمة القطرية، الدوحة، كونها استضافت النسختين الماضيتين من البطولة القارية.