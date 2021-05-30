240 مليون يورو...تعرف على عرض برشلونة للتجديد مع ميسي

يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى تجديد عقد نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في الوقت الذي يقود فيه رئيس النادي خوان لابورتا، مفاوضات التجديد.

ويحاول لابورتا إنهاء المفاوضات مع الأرجنتيني قبل انتهاء عقده في يونيو/حزيران، ليصبح بعدها لاعبا حرا.

ويرغب رئيس النادي باستمرار وجود نجمه داخل النادي، معلقا على المفاوضات "تجديد عقد ليو يسير بشكل جيد إلا أنه لا يوجد أي اتفاق".

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن المفاوضات تجري بالتنسيق بين لابورتا وميسي ورافاييل يوستي نائب الرئيس وخورخي ميسي، والد مهاجم برشلونة ووكيل أعماله.

وذكر صحفي قناة "TV3" الكتالونية، فإن برشلونة يرغب بمنح الأرجنتيني عقدا لـ10 سنوات، يبدأ من العام المقبل.

على أن يرتدي ميسي قميص الفريق لموسمين ويبدأ بعدها مسيرته في نادي إنتر ميامي الأمريكي، لعامين آخرين.

ثم يعود بعدها إلى برشلونة كعضو في النادي وسفير للفريق، ليبدأ مع برشلونة مشروعا ترويجيا جديدا.

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن قيمة العقد ستصل لـ240 مليون يورو، موزعة على 4 مواسم، ويعتبر المبلغ أقل ما يحصل عليه اللاعب، ولا يزال الحديث جاريا حول قيمة الراتب والمتغيرات أو الحوافز التي سيحصل عليها الأرجنتيني عندما يستلم منصبه الإداري في الفريق، بحسب ما نقل موقع "آس" الإسباني.