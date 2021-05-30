جورجينا تكشف اسم النادي الذي سيلعب له رونالدو الموسم المقبل..فيديو

أفشت الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، عن فريق صديقها للموسم المقبل.

وشوهدت جورجينا وهي تتجول في شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، ووجه لها الحضور سؤالا حول مصير رونالدو في الموسم المقبل.

لتبادرهم بالإجابة بأنه باق في يوفنتوس ولن يغادر هذا الصيف، في وقت ترددت الكثير من الأحاديث عن إمكانية انتقاله لناديه القديم مانشستر يونايتد.

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وانضم رونالدو، البالغ من العمر 36 عاما، ليوفنتوس صيف العام 2018، قادما من ريال مدريد بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2022، ونال مع يوفنتوس لقبين في الدوري الإيطالي، ولقبا في كأس إيطاليا ولقبين في كأس السوبر الأوروبي، علما أن النجم البرتغالي سجل 101 هدف في 133 مباراة، ورغم فوز رونالدو مع ريال مدريد بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا منها 3 متتالية، فإنه فشل في قيادة يوفنتوس للفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ 1996.