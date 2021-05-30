تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك وفريق مصر المقاصة في بطولة كأس مصر، التي كان من المقرر إقامتها الجمعة المقبل.

ذكر ذلك موقع "يالا كورة" المصرية، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن نادي الزمالك تلقى إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بتأجيل مباراة الفريقين، في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة بكأس مصر 🏆⚽️ pic.twitter.com/I9obl7B7k4 — Yallakora (@Yallakoranow) May 30, 2021

ولم يحدد قرار اتحاد الكرة المصري موعد آخر لإقامة المباراة، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد المباراة المؤجلة في وقت لاحق.

وتمكن فريق الزمالك من تخطي دور الـ 16 في بطولة كأس مصر بعدما فاز على فريق الإسماعيلي بهدف دون رد، بينما تأهل فريق مصر المقاصة بعد فوزه بهدفين مقابل هدف واحد على نادي سيراميكا.