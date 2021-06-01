لاعبة تنس تنسحب من بطولة فرنسا إثر تعرضها لإصابة غريبة في مؤتمر صحفي

أعلنت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة 11 انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بعد إصابتها في الكاحل عقب سقوطها بشكل غريب خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي.

وفازت كفيتوفا ببطولة ويمبلدون مرتين، وبلغت الدور قبل النهائي في رولان غاروس في 2012 و2020، وفازت على البلجيكية الصاعدة من التصفيات غريت مينين 6-7 و7-6 و6-1 في مباراتها الافتتاحية وأصيبت في الكاحل بعدها مباشرة.

وقالت كفيتوفا البالغ عمرها 31 عاما على "تويتر" اليوم الثلاثاء "بحزن بالغ أعلن انسحابي من رولان غاروس.

وأضافت كفيتوفا "خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة يوم الأحد سقطت وأصبت في كاحلي". وفقا لـ "رويترز".

وتابعت كفيتوفا "لسوء الحظ بعد نتائج الأشعة ومشاورات مع فريقي المعاون اتخذت قرارا صعبا بالانسحاب. سأبقى قوية وسأبذل قصارى جهدي للتعافي في الوقت المناسب لموسم البطولات على الملاعب العشبية".

وكان من المقرر أن تواجه كفيتوفا منافستها الروسية غير المصنفة إيلينا فسنينا في الدور الثاني.