بيكهام يشتري حصة في شركة سيارات كهربائية في بريطانيا

استحوذ نجم كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام على حصة 10% في شركة "Lunaz"، وهي شركة صيانة سيارات كهربائية مقرها المملكة المتحدة، ليوسع القائد الأسبق لمنتخب إنجلترا لكرة القدم محفظته من الاستثمارات في الشركات الناشئة.

لم يتم الكشف عن قيمة الصفقة، ولم ترد "Lunaz" على الفور على طلب للتعليق، ولكنها أكدت في بيانها، يوم الخميس، أن بيكهام سينضم إلى مؤسسي "Lunaz" وعائلات "Barclay" و"Reuben" و"Dellal" كمساهم وعضو في مجلس الإدارة.

تم إطلاق "Lunaz" في عام 2018، ومن المفترض أن يكون نظام عمل الشركة الجديد قادرًا على التعامل مع نحو 120 سيارة سنويًا.

تأمل "Lunaz" أن يتم قريبا افتتاح قسم صيانة الشاحنات الكبيرة، ويتم استيعاب 4000 شاحنة سنويًا بحلول عام 2028.

يذكر أن لدى عائلة بيكهام مجموعة كبيرة من العقارات مثل: قصرها في مدينة لندن الذي تتجاوز قيمته 39 مليون دولار، إضافة إلى منزلها الريفي في مدينة كوتسوولدز بإنجلترا والذي تصل قيمته إلى 7 ملايين دولار.