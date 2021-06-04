نجم الأهلي المصري يتعرض لحادث خطير... صورة

تعرض نجم النادي الأهلي المصري محمود عبد المنعم "كهربا"، اليوم الجمعة، لحادث سير خطير، أدى إلى تهشم سيارته.

ونشر كهربا صورة عبر خاصية "ستوري" بـ"إنستغرام"، أظهرت حجم الضرر الذي تعرضت له سيارته.

سيارة #كهربا نجم #الأهلي تعرضت لحادث واللاعب بخير الحمد لله pic.twitter.com/l4bVlFHdQQ — عادل علي هيـبة (@Adel_Hypa) June 4, 2021

وكتب اللاعب: "الحمد لله على كل شيء، قدر الله وما شاء فعل".

ومنح الأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ستة أيام بداية من اليوم الجمعة، على أن تُستأنف التدريبات يوم الخميس المقبل.

ويستعد الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الحالي في تونس، في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة.

يذكر أن الأهلي توج ببطولة السوبر الأفريقي 2021 في 28 مايو الماضي بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي بهدفين دون مقابل، ليحصد لقبه السابع في كأس السوبر الأفريقي.